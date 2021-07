강원도관광재단, '강원 크루즈 발전협의회' 창단

10개 기관 10명 구성‥ 크루즈 산업 현황·유치 마케팅 전략 논의

[아시아경제 라영철 기자] 강원도관광재단은 강원도 크루즈 사업 추진을 위한 강원 크루즈 발전협의회를 창단했다.

23일 관광재단에 따르면 발전협의회는 강원도·속초시·한국관광공사·학계·크루즈 민간업체 등 10개 기관 10명으로 구성, 향후 분기별 1회 강원 크루즈 산업 활성화 방안을 논의키로 했다.

앞서 전날(22일) 열린 창단식에서 발전협의회는 도 크루즈 산업 현황과 유치 마케팅 전략, 포스트 코로나 시대 강원도 크루즈 산업의 과제 및 자유토론 등 국내외 크루즈 동향을 공유하고 나아가야 할 방향을 모색했다.

한편, 관광재단은 오는 2022년 코스타 크루즈 8항 차, 2023년 월드 크루즈 3항 차 등 총 11회 크루즈선의 속초항 입항을 확정한 바, 도 크루즈 산업에 즉각 반영하는 사업 추진 방침을 정했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr