충남, 천안·아산에 ‘바이오·의료 종합지원센터’ 조성

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 천안·아산에 ‘바이오·의료 종합지원센터’를 조성한다.

23일 도에 따르면 전날 양승조 충남도지사와 오세현 아산시장, 한국산업기술시험원(KTL) 김세종 원장은 ‘바이오·의료 종합지원센터’ 설치에 관한 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 세 기관은 연내 토지매입과 설계를 마친 후 2023년 말까지 천안·아산 R&D 집적지구 내 6600㎡ 규모의 부지에 센터를 준공하게 된다. 센터 준공에 투입될 예산은 총 520억원이다.

준공 후 센터는 의료기기·의약품 생물학적 안전성 시험평가, 의료기기 시험평가, 기술문서 심사, 의약품 제조 및 품질 관리 기준(GMP) 심사, 기업 지원 사업 등을 수행할 예정이다.

또 2024년까지 센터에 KTL 전문인력을 배치하고, 같은 해 공인시험기관 지정을 받는다는 계획이다.

한편 KTL은 경남 진주에 본원을 둔 국내 유일의 공공종합시험인증 기관으로 제품 시험평가와 품질인증 지원, 각종 설비 안전진단, 기술감리, 해외 인증 획득 지원 등의 업무를 수행하고 있다.

센터는 KTL 분원급 규모의 공공기관으로 조성된다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr