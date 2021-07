라인건설, ‘내포신도시 이지 더 원 3차’ 30일 분양 돌입

[아시아경제 류태민 기자] 라인건설은 충남 내포신도시 RH4-1블록에 짓는 ‘내포신도시 EG the 1(이지더원) 3차'의 견본주택을 오는 30일 열고 본격 분양에 나선다고 23일 밝혔다.

내포신도시 이지더원 3차는 지하 2층~지상 26층, 15개동, 전용면적 73·84㎡ 총 954가구로 구성된다. 앞서 분양한 1차, 2차 단지를 더해 총 2663가구 규모 브랜드타운이 형성될 예정이다.

이 단지는 인근에 보성초, 덕산중, 덕산고 등 도보로 통학 가능한 교육환경이 갖춰져 있다. 단지 주변으로 홍예공원, 목리천 수변공원 등이 위치하고, 단지 내 조경률이 40%로 설계돼 쾌적한 주거환경도 누릴 수 있다는 게 라인건설 측의 설명이다.

아울러 단지가 들어서는 내포신도시는 현재 충남도청, 충남교육청 등이 위치한 대표적인 지역 행정타운으로 다양한 생활 인프라를 편리하게 누릴 수 있다.

각 세대별로 창고도 제공된다. 전용 84㎡의 경우 3면 개방과 와이드형 광폭거실(6.1m)이 적용된다. 단지 내에는 음악레슨실, 게이트볼 코트, 골프장, 피트니스, 맘키즈 카페, 게스트하우스, 작은도서관 등 각종 커뮤니티 시설이 조성되며, 각 가구별로 창고가 제공된다. 또한 84㎡(전용면적)에는 3면 개방, 와이드형 광폭거실 등 특화설계가 적용될 계획이다.

단지 특별공급은 다음달 9일부터 10일까지 실시된다. 1순위 청약은 다음달 11일, 2순위는 12일 진행된다. 당첨자 발표는 다음달 19일, 정당계약일은 같은 달 30일부터 9월 2일까지 이뤄진다. 견본주택은 충남 홍성군 홍북읍 신경리 일대에 마련된다.

