조선호텔앤리조트 플라워 부티크샵 '격물공부', 센터필드점 오픈

직장인 타깃 소규모 플라워 클래스

공간 맞춤형 플라워 큐레이션 및 스타일링 제안

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트의 대표 프리미엄 플라워·라이프 스타일샵 '격물공부'는 23일 강남구 센터필드타워 내 '격물공부 센터필드점'을 오픈한다고 밝혔다.

격물공부(格物工夫)는 사물의 이치를 깨우쳐 익힌다는 동양사상을 담고 있다. 특별한 날 가치를 더해주는 꽃과 화병, 디자인 소품 등을 선별해 부케, 꽃다발, 센터피스 등 고객 맞춤형 플라워 스타일링을 제안하고 있다.

웨스틴 조선 서울에 이어 두 번째로 선보이는 매장인 '격물공부 센터필드점'은 조선호텔앤리조트가 운영하는 최상급 호텔 브랜드인 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'과 동일한 센터필드 웨스트동에 위치한다. 호텔 투숙객을 비롯해 식음(F&B), 스파, 클리닉 등 센터필드 내 다양한 라이프스타일 브랜드를 이용하는 고객에게 플라워 스타일링의 경험을 제공할 예정이다.

외부 로드샵 매장으로 첫 선을 보이는 격물공부 센터필드점은 강남, 역삼 근처 주변 직장인들을 타깃으로 소규모 플라워 클래스를 프로그램으로 구성했다. 플라워 클래스는 조선호텔앤리조트의 전체 웨딩 등 플라워를 전담하는 전문 플로리스트의 가이드에 따라 플라워샵 내부의 스튜디오 공간에서 진행된다.

최대 4인 대상의 소규모 클래스로 꽃다발, 테이블 스타일링, 가드닝 등 원하는 테마의 작품을 실제 매장에서 판매되는 제품들을 활용해 완성할 수 있고 월 단위(주 1회·총 4회)로 진행된다. 가격은 월 기준 48만원(재료비 포함)이다. 부득이하게 클래스에 불참 시 한 달 이내로 12만원 상당의 상품으로 교환할 수 있다. 지인 선물용으로 원할 시 익일 배송 서비스도 제공된다(배송비 고객 부담).

가족 행사, 프라이빗 모임 등을 위한 공간 맞춤형 플라워 큐레이션 및 스타일링 서비스도 상품으로 구성했다. 이벤트의 콘셉트, 공간의 특성에 맞게 조선호텔앤리조트 전문 플로리스트가 맞춤형 플라워 큐레이팅 서비스를 선보이며 상담을 통해 스타일, 비용 등을 제안 받을 수 있다. 센터필드 입주사 직원들에게는 꽃, 화병, 화기 등 주요 제품 구매 시 10% 할인 혜택을 제공한다.

한편 격물공부 센터필드점은 오픈을 기념해 23일부터 8월5일까지 공식 인스타그램, 카카오톡 채널을 통해 이벤트를 진행한다. 격물공부 공식 인스타그램 계정과 조선호텔앤리조트 공식 인스타그램 계정을 모두 팔로우하고 이벤트 게시글에 댓글로 사연을 남기면 추첨을 통해 꽃다발 10만원권, 꽃 한송이 서비스를 제공한다. 당첨자는 8월6일 조선호텔앤리조트 공식 인스타그램 채널을 통해 발표될 예정이다.

조선호텔앤리조트의 카카오톡 채널을 추가하면 카카오톡 채널 단독 쿠폰을 증정한다. 매장을 방문한 선착순 10명에게는 꽃 한송이를, 20만원 이상의 상품을 구매한 고객에게는 미니 다육, 30만원 이상의 다발을 구매한 고객에게는 화병을 증정한다.

