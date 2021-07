시몬스 침대, 인기 매트리스 6종 36개월 무이자 혜택

[아시아경제 김종화 기자] 시몬스가 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트'의 인기 모델을 자사몰에서 36개월 무이자로 선보인다.

언택트 소비 트렌드에 발맞춰 시몬스의 구독경제 멤버십 서비스인 시몬스페이를 온라인에서도 사용할 수 있게 함으로써 소비자 편의성은 높이고, 경제적 부담감은 줄였다.

시몬스 공식 온라인 몰에서 시몬스페이 혜택을 얻을 수 있는 매트리스는 국민 혼수침대 자스민(Jasmine)을 비롯해 퓨전(Fusion), 레이븐(Raven), 텐저린(Tangerine), 바이브(Vive), 허브(Hub) 등 6종이다.

국민 혼수침대 자스민 퀸 사이즈는 자사몰에서 시몬스페이로 월 8만4000원(36개월 기준)에 소유할 수 있으며, 허브 슈퍼 싱글 사이즈는 월 4만2000원(36개월 기준)에 마련할 수 있다.

이 외에 시몬스가 올해 초 온라인 전용 제품으로 내놓은 자사 첫 토퍼 매트리스 N32 토퍼 매트리스도 자사몰에서 시몬스페이를 활용하면 월 1만9000원(36개월 기준)에 장만할 수 있다.

국내 구독경제 트렌드를 선도하는 시몬스페이는 시몬스만의 장기 카드 무이자 할부 프로그램으로, 소비자들의 프리미엄 브랜드 진입 방식을 바꾸며 꾸준한 수요를 이끌고 있다. 소비자들은 이자와 수수료 걱정 없이 오직 할부 개월(12, 24, 36개월)만 선택하면 된다.

시몬스 침대는 이와 함께 결혼을 앞둔 예비 신혼부부와 새로운 보금자리를 마련한 신혼부부들을 위해 ‘웨딩 프로모션’을 진행, 매트리스 최대 20% 이상 할인과 2021 F/W 신제품 프레임 10% 할인 등 다양한 혜택을 선사하고 있다. 또 자녀방에 안성맞춤인 슈퍼싱글 사이즈를 5% 할인하는 ‘슈퍼싱글 프로모션’도 진행 중이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr