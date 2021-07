올림픽 개막 D-1…日 코로나19 확진자 5000명 돌파

도쿄도에서만 2000명 육박…긴급사태 선언에도 더욱 빨리 늘어

[아시아경제 이민우 기자] 도쿄올림픽 개막식 전날 일본에서 코로나19 신규 확진자가 5000명을 넘어섰다.

22일 일본 공영방송 NHK에 따르면 이날 일본의 코로나19 신규 확진자는 오후 6시45분 기준 5397명으로 파악됐다. 지난 5월20일 5712명 이후 가장 많은 규모다. 이에 따라 누적 확진자는 85만8633명으로 집계됐다. 사망자는 6명 늘어나 총 1만5121명이다.

올림픽 개최 도시인 도쿄도(東京都)에서만 신규 확진자 1979명이 파악됐다. 일주일 전 대비 671명(51.3%) 증가했다. 지난 1월15일 2044명 이후 가장 많은 수준이다.

일본 정부가 지난 12일부터 도쿄도에 '긴급사태 선언'을 발효했지만 확진자는 더욱 빨리 늘고 있다. 전날 도쿄도가 개최한 코로나19 모니터링 회의에서는 현 추세대로라면 올림픽이 한창인 다음 달 3일에는 하루 확진자(7일간 평균)가 2598명에 달할 것이라는 전망이 나왔다.

한편 도쿄 올림픽·패럴림픽 조직위원회는 이달 1일 이후 대회 관계자가 확진 판정을 받은 사례가 이날 기준 87명이라고 발표했다. 전날 대비 12명 증가했다. 확진자 중 선수는 8명이다. 선수촌에 머물던 9명이 확진 판정을 받았다.

