광주상의, 회장 연임 후 '인사 배치' 등 잡음 무성

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 정창선 광주상공회의소 회장이 연임한 이후 광주상의를 사유화한다는 뒷말이 무성하다.

광주상의 의원을 건설업 또는 자사 계열사 인사들을 중심으로 구성했을 뿐만 아니라 직원 인사청탁, 직원의 금품 비위 연루 등 잡음이 끊이지 않으면서다.

22일 지역 경제계 등에 따르면 광주상의는 정 회장을 지난 3월 제24대 회장으로 추대하고 상의 부회장 8명, 감사 2명, 상임의원 25명, 특별위원 9명, 일반의원 47명 등 92명의 의원을 선출했다.

이들 의원 가운데 임원 역할을 하는 상임 의원의 3분의 2를 건설업계나 자사 관련 하청업체 대표 등이 차지하면서 배제 당한 다른 업종에서 불만이 나오면서 문제가 불거졌다.

기업인 A씨는 "23대에는 건설업과 제조업에 종사하는 기업인들이 상임의원을 절반씩 차지하면서 균형을 이뤘지만 현재는 제조업 관련 상임의원 수가 극히 줄었다"며 "세대교체라는 명분 아래 건설업과 중흥 관련 업체 의원들이 상임의원으로 활동하면서 기존 의원들이 배제된 것"이라고 불만을 토로하기도 했다.

상임 의원 중에는 앞서 직원의 승진을 직접 청탁해 직원들의 입방아에 오르기도 한 것으로 알려진 정 회장 소유 언론사 고위 간부도 포함된 것으로 전해졌다.

또 회사 공금을 횡령한 직원의 비위행위를 정 회장이 경찰에 수사 의뢰를 하지 않는 등 눈감아 주면서 제 식구 감싸기라는 주장도 제기되고 있는 상황이다.

광주상의 측은 인사철이 되면 승진을 추천하기도 하는데 이를 청탁이라고 보는 것은 과잉해석이며 공금횡령 건은 내부적으로 자체 처리했다는 입장을 보이는 것으로 알려졌다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr