[아시아경제 송화정 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 24,000 전일대비 550 등락률 +2.35% 거래량 3,574,576 전일가 23,450 2021.07.22 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"포스코인터내셔널, 호실적 행진 쭈욱...목표가 12%↑"[클릭 e종목] 포스코인터내셔널, 2분기 영업이익 기대포스코인터, 우크라이나 곡물터미널로 식용 옥수수 국내 첫 공급 close 이 2분기 실적 호조에 7%대 강세다.

22일 오전 9시27분 기준 포스코인터내셔널은 전일 대비 1650원(7.04%) 오른 2만5100원에 거래됐다.

전일 포스코인터내셔널은 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 62.3% 증가한 8조5244억원, 영업이익은 26.5% 늘어난 1700억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출액은 역대 분기 중 사상 최대 실적이다. 김동양 NH투자증권 연구원은 "트레이딩은 포스코 해외 수출 채널 통합 지속에 따른 철강 판매량 증가 및 건설 프로젝트 패키지 수주 확대에 따른 수익성 개선으로 실적 강세를 주도했다"면서 "투자법인도 팜 가격 강세 및 생산량 증대, 구동모터코어 판매 증가 등으로 강세를 보였다"고 분석했다.

