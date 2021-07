설빙, ‘메론설빙 4종’ 주문 시 ‘던전앤파이터’ 쿠폰 증정

[아시아경제 문혜원 기자] 설빙은 글로벌 게임업체 넥슨과 협업해 ‘메론설빙’ 시리즈 주문 시 넥슨 대표게임이자 인기 온라인 액션게임 ‘던전앤파이터(던파)’ 쿠폰을 증정하는 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

행사는 다음 달 8일까지 진행된다.

전국 설빙 매장을 방문해 ‘메론설빙 4종’ 중 1개 메뉴를 구매하면 던전앤파이터 게임 시 사용 가능한 ‘설빙 X DNF 메론메론 스페셜 상자’ 쿠폰 1개를 선착순으로 제공한다.

메론설빙 1개 당 1개의 쿠폰이 지급되며, 던파 공식 홈페이지에 쿠폰 번호 입력 후 사용 가능하다.

스페셜 상자 쿠폰은 메론메론 눈사람 아바타 상자와 아바타 선택능력치 변경권, 메론맛 피로 회복의 영약 5개, 해방된 하트비트 메가폰 5개로 구성돼 있다.

한편 메론설빙 시리즈는 설빙의 여름 시즌 대표메뉴로 ‘샤인머스캣메론설빙’, ‘리얼통통메론설빙’, ‘요거통통메론설빙’, ‘딸기치즈메론설빙’ 4가지로 이뤄져 있다.

