도시경관 해치던 '마포로1구역' 낙후지역 개발 활성화

[아시아경제 임온유 기자] 정비사업이 지연돼 도시 경관을 해치던 서울 마포로1구역 내 미시행 지구 개발이 활성화된다.

서울시는 지난 21일 도시계획위원회에서 마포구 공덕동 255-1 일대 마포로1구역 24만9777.4㎡의 정비계획 변경 결정안과 경관심의안을 수정가결했다고 22일 밝혔다.

마포로1구역은 1979년에 재개발구역 지정이, 1980년에 재개발사업계획 결정이 이뤄졌으며, 전체 54개 지구 중 49개 지구에서 재개발사업이 완료되고 나머지 5개가 미시행 지구로 남아 있다.

시는 미시행 5개 지구의 조속한 사업추진을 위해 정비계획을 변경키로 했다고 설명했다.

시 관계자는 "이번 안건이 수정가결됨에 따라 숙원사업이었던 마포로1구역 미시행지구의 개발이 활성화 될 것으로 예상되며, 지역중심으로서의 위상강화를 통한 지역 도시경제의 활성화가 기대된다"고 말했다.

시는 이날 위원회에서 마포로1구역 제58-2지구(마포구 도화동 16-1 일대 3806.3㎡)에 대한 정비계획 변경안도 수정가결했다.

이 지구는 공덕역에서 약 150m 거리에 있고 '2030 서울도시기본계획'상 '마포·공덕 지역중심'에 해당해 입지 조건이 우수하지만, 노후하고 쇠퇴한 상태로 방치되고 있었다.

시는 지구 내 불합리한 도시계획시설 도로 선형을 정비하고, 경의선 숲길 공원과 연계되는 보행통로 계획을 반영키로 했다. 또 저층부에 다양한 상업시설을 배치해 가로 활성화를 도모할 계획이다.

이곳에는 토지 기부채납으로 용적률 완화(상한 474.6%)가 이뤄지며, 지하 5층, 지상 19층 규모의 공동주택 196가구와 근린생활시설이 들어설 예정이다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr