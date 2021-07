CJ푸드빌 “레스토랑 간편식·투고 메뉴 30%↓”

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌이 운영하는 외식브랜드 빕스, 더플레이스, 더스테이크하우스가 어디서든지 즐길 수 있는 레스토랑 간편식과 투고 메뉴 할인 프로모션을 실시한다고 22일 밝혔다.

빕스는 매장에서 빕스, 계절밥상 레스토랑 간편식(RMR) 제품 구매 시 30% 할인 이벤트를 진행한다. ‘빕스 프리미어 엘본 스테이크’는 등심 특유의 고소한 풍미를 극대화한 스테이크로 빕스 매장에서 즐기는 고급 스테이크를 조리하기 쉽게 구성했다.

인기 RMR 제품인 빕스 바비큐 폭립(오리지널·스파이시), 계절밥상 불고기(고추장·간장)와 아이들 간식으로 제격인 빕스 맥앤치즈, 떠먹는 페퍼로니 피자, 연어 슬라이스도 있다. 한 개 제품을 사도 적용되며 타 쿠폰 및 행사 중복 할인은 불가하다.

더플레이스는 다음 달 15일까지 이탈리안 ‘프리미엄 런치박스’ 4종과 투고 메뉴 30% 할인한다. 프리미엄 런치 박스는 샐러드부터 디저트까지 코스처럼 즐길 수 있도록 알차게 구성했다. 프리미엄 쇠고기 스테이크와 구운 채소, 탱글탱글한 새우, 부드러운 주꾸미, 그릴드 만조&머쉬룸을 메인으로 선택할 수 있고 이와 어울리는 갈릭 라이스 혹은 스파이시 콘라이스를 곁들였다. 티라미수와 제철 과일을 마무리로 준비했다. 더플레이스의 스테이크, 피자, 파스타 등 투고 메뉴도 30% 할인 가능하다.

타 쿠폰, 제휴 할인카드, 행사 중복 적용은 불가하다.

