◆대우조선해양=계열사 신한중공업 회생계획 인가 결정 전제로 출자 전환되는 해당 회사 보통주 633만4112주 무상소각

◆솔루스첨단소재=바이오 사업부문 물적분할 결정

◆NAVER=서치솔루션 흡수합병 결정

◆남성=자사주 243만8429주를 교환 대상으로 하는 29회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 100억원 발행 결정

◆한화시스템=특수관계인인 한화투자증권으로부터 MMT 500억원 매수

◆화승코퍼레이션=계열회사 화승알앤에이 대상으로 120억원 채무보증 결정

◆KB금융=자회사 KB증권에서 주당 234원 중간배당 결정

◆한국전력=비상임감사위원 1인 선임 관련 8월10일 임시주주총회 소집 결정

◆컨버즈=보통주 157만6900주 컨버즈우리사주조합에 유상증자 결정

◆현대차=현대차증권으로부터 MMT 500억원 매수

