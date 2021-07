중국 중부 허난성 정저우에서 폭우로 인한 사망자가 25명으로 늘었다.

21일 현지 당국에 따르면 허난성 정저우에서 발생한 폭우로 현재까지 25명이 숨졌고 7명이 실종됐다.

정저우시는 전날 오후 시간당 최고 201.9㎜의 역대 최대 폭우로 지하철 안에 갇힌 승객 가운데 12명이 숨졌다고 발표한 바 있다.

허난성의 성도인 정저우는 인구가 1200만명에 달한다. 애플 아이폰을 위탁 생산하는 대만 폭스콘의 공장이 있는 곳으로도 알려져있다.

정저우에서는 이번 폭우로 약 20만명의 주민이 안전한 곳으로 대피했다. 허난성에서는 수재 피해를 입은 사람이 120만명으로 집계됐다.

