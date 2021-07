[아시아경제 유병돈 기자] 70대 남성을 살해한 후 도주한 남성이 경찰에 검거됐다.

서울 영등포경찰서는 살인 혐의를 받는 50대 남성 A씨를 체포했다고 21일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 10시 50분께 영등포구의 한 공원에서 70대 남성 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.

행인의 신고를 접수한 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV와 목격자 진술 등을 토대로 추적에 나섰고 이날 오후 3시 30분께 지방에 거주하고 있던 A씨를 긴급체포했다. 범행도구는 사건 현장에 떨어져 있던 것으로 알려졌다. B씨는 병원으로 이송돼 치료를 받았으나 의식을 찾지 못하고 숨졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사 중이다.

