버스업체 찾은 목포시내버스 공론위…경영실태 면밀 분석

외부감사 등 현장실사...회사 측 경영자료 모두 공개

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포 시내버스 운영 공론화위원회(이하 공론위)가 시내버스업체 본사를 찾아 외부감사 및 노선검증에 나섰다.

21일 전남 목포시에 따르면 23일까지 3일간 시내버스 업체인 태원여객·유진운수를 대상으로 현장실사을 진행한다.

이번 현장실사는 감사기관과 전문 용역사가 진행하는 가운데 재무실사를 통한 손실규모의 정확한 파악 및 손실원인·경영실태 분석 등 회사 경영에 대한 모든 사항을 분석하고 재무구조 전반에 대한 개선방향을 제시할 계획이다.

1차 공론위 회의에서 시내버스 업체 대표이사가 회사 경영에 대한 모든 자료를 공개하겠다고 밝힘에 따라 현장실사에는 시민단체도 함께 참여한다.

회사 측 경영자료 열람을 원하는 시민은 누구나 버스 업체를 방문하면 준비된 감사장에서 자료를 확인할 수 있으며, 공론위·시의회 특위·범시민대책위가 참여하는 가운데 진행되는 전문기관의 현장브리핑은 현장실사 기간 동안 매일 진행된다.

단, 코로나19 확산 방지를 위해 5인 이상의 동시 방문은 불가하다.

공론위는 오는 8월 중 6차 회의에서 외부감사 최종보고회를 갖고, 감사결과를 논의할 예정이며, 최종보고서는 모든 시민들에게 공개할 방침이다.

이와 함께 공론위는 전문기관의 용역을 통해 운행계통 및 운송원가를 검증하고, 효율적인 시내버스 운행방안을 마련하기 위해 심층적인 분석을 진행 중이다.

공론위는 시민의 심도 깊은 논의와 토론을 거쳐 최종 권고안을 마련해 오는 12월말까지 시에 전달할 방침이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr