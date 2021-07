[아시아경제 문혜원 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 5,500 등락률 +4.49% 거래량 578,392 전일가 122,500 2021.07.21 15:30 장마감 관련기사 한국조선해양 "후판가 내년까지 고공행진 예상…3분기 후 흑자 예상"(상보)[컨콜] 한국조선해양 "현대중공업 9월 말 상장할 계획"한국조선해양, 2분기 영업손실 8973억...전년比 적자 전환 close 은 올해 2분기 연결기준 영업손실이 8973억원으로 전년동기대비 적자전환했다고 21일 공시했다.

같은 기간 매출액은 3조7973억원으로 전년동기대비 3.3% 줄었고 당기순손실은 7221억원으로 전년동기대비 적자전환했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr