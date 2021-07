[인사] 한국토지주택공사(LH)

◇ 상임이사

▲ 부사장 겸 경영혁신본부장 이정관 ▲ 주거복지본부장 하승호 ▲ 스마트도시본부장 신경철

◇ 부서장

▲ 글로벌사업본부장 윤효경 ▲ 감사실장 이영웅 ▲ IT기획운영처장 김미숙 ▲ 총무고객처장 주양규 ▲ 노사협력처장 임도식 ▲ 공정계약단장 최용택 ▲ 스마트도시계획처장 장희철 ▲ 스마트도시개발처장 송종호 ▲ 신도시사업혁신단장 김형식 ▲ 공공주택전기처장 어진명 ▲ 고객품질혁신단장 류창수 ▲ 남북협력처장 강오순 ▲ 쿠웨이트사업단장 이종우 ▲ 토지은행기획단장 이상일 ▲ 단지기술처장 신광호 ▲ 서울지역본부 건설사업처장 이이문 ▲ 서울지역본부 주거복지사업처장 신홍길 ▲ 인천지역본부장 박봉규 ▲ 인천지역본부 건설사업처장 류옥현 ▲ 경기지역본부 화성사업본부장 황필재 ▲ 부산울산지역본부 주거복지사업처장 최재열 ▲ 대전충남지역본부 주거복지사업처장 이영미 ▲ 경남지역본부장 홍준표 ▲ 경남지역본부 주거복지사업처장 김형주 ▲ 세종특별본부 주택사업처장 이문수 ▲ 세종특별본부 세종국가시범도시사업단장 문홍철

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr