영광군, 휴가철 맞아 ‘임시선별검사소’ 운영

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 전남도 특별방역대책기간에 맞춰 오는 31일까지 백수해안도로에 ‘임시 선별검사소’를 운영한다고 21일 밝혔다.

임시 선별검사소는 하계 휴가철을 맞아 관광객이 많이 찾는 토,일 주말에만 운영한다.

또 코로나19 방역수칙 준수 교육 및 홍보와 10~20분이면 검사 결과를 확인할 수 있는 신속항원검사를 실시하고 있어 확진자 조기 발견 및 확산 차단에 도움이 될 전망이다.

군은 최근 수도권 확진자 급증에 따른 풍선효과와 지역사회 무증상 감염자 급증 등 4차 유행이 지속되고 있어 백신접종자도 실내·외 어디서나 반드시 마스크를 착용하고 수도권 등 타지역 방문자는 코로나19 진단검사를 받도록 적극 홍보하고 있다.

보건소 선별진료소는 오후 8시까지 연장 운영한다.

보건소 관계자는 “코로나19 외부 유입 고리를 선제적으로 차단해 코로나19로부터 안전한 군을 만들도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr