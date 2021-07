상반기 DLS 미상환 발행 잔액 26조8000억원

[아시아경제 이선애 기자] 올해 상반기 파생결합증권(DLS·DLB) 미상환 발행 잔액이 26조7719원을 기록해 전년 말 대비 0.5% 줄었다.

21일 한국예탁결제원에 따르면 지난달 말 기준 DLS 미상환 발행 잔액은 26조7719억원으로 전년 동기(30조7497억원) 대비 12.9% 감소했으며 전년 말(26조9008억원) 대비 0.5% 감소했다.

상반기 DLS·DLB 발행금액은 9조4626원으로 전년 동기(10조5358억원) 대비 10.2% 감소했다. 직전 반기(11조7540억원)보다는 19.5% 줄었다.

발행형태별로는 전체 발행금액 중 사모가 88.3%(8조3589억원)로 대부분을 차지했다. 공모는 11.7%(1조1037억원)에 그쳤다.

기초자산 유형별 발행실적은 금리연계 DLS가 전체 발행금액의 57.5%(5조4451억원), 신용연계 DLS가 31.5%(2조9828억원), 혼합형 DLS가 9.1%(8609억원)으로서 세 가지 유형이 98.2%(9조2888억원)을 차지했다.

증권사별 DLS 발행 규모로는 전체 18개사가 발행했으며 이 중 삼성증권(1조5951억원) 발행 규모가 가장 컸다. 교보증권(1조1060억원), 한화투자증권(1조47억원) 순으로 나타났다.

상환금액(9조9222억원) 직전반기 대비 32.2% 감소한 것으로 집계됐다.

상반기 DLS 총 상환금액은 9조9222억원으로 전년 동기(17조7477억원) 대비 44.1% 감소, 직전반기(14조6430억원) 대비 32.2% 감소했다.

상환 유형별로는 조기상환금액이 5조607억원으로 전체 상환금액의 51.0%를 차지했으며, 만기상환금액과 중도상환금액이 각각 4조4924억원, 3691억원으로 전체 상환금액 대비 각각 45.3%, 3.7%를 차지했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr