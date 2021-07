2분기 11개 건설사서 20명 사망…HDC현산 9명 ‘최다’

국토부, 2분기 건설사고 사망자 발생 건설사, 발주청, 지자체 명단 공개

[아시아경제 조강욱 기자] 올해 2분기 11개 대형 건설사의 공사현장에서 사고로 20명이 사망한 것으로 조사됐다. 사망자가 가장 많은 대형 건설사는 HDC현대산업개발로, 총 9명이 목숨을 잃었다.

국토교통부는 21일 2분기 건설사고 사망자가 발생한 시공능력평가 상위 100대 건설사 중 사망사고가 발생한 곳은 11개사로 총 20명의 사망자가 발생했다고 밝혔다.

이 중 광주 동구 건축물 붕괴사고 현장의 시공사인 HDC현대산업개발에서 최다 사고사망자인 9명이 발생했다. 이어 대우건설이 2명, 현대건설, 롯데건설, 태영건설, 효성중공업, 두산건설, 대방건설, 에스지씨이테크건설, 대보건설, 동양건설산업 등 9개 건설사에서 각 1명의 사망자가 나왔다.

사망사고가 발생한 공종의 하도급사는 한솔기업, 대우에스티, 한강이앰피, 화엄토건, 동신피앤피, 성한건설, 금풍건설이엔씨, 공산건설, 삼광건설 등 9개사이다. 국토부는 이번 분기부터 대형 건설사뿐 아니라 사망사고가 발생한 공사의 하도급사를 공개했다.

국토부는 사망사고가 발생한 11개 대형건설사 및 관련 하도급사에 대해서는 9월까지 특별점검을 실시해 안전수칙 준수여부 등을 확인·지도할 계획이다.

2분기 가장 많은 사망자가 발생한 발주기관은 한국도로공사로, 4월 새만금∼전주 간 고속도로 건설공사 사고 등으로 3명이 사망했다. 한국토지주택공사(LH), 논산국토관리사무소 현장에서도 2명씩 사망자가 발생했다.

사망자가 가장 많이 발생한 지자체는 경기도로 화성시 2명, 파주시·포천시·하남시·처인구·남양주시·김포시·평택시·광명시에서 각 1명씩 총 11명의 사망자가 나왔다. 다음으로 광주광역시에서 9명, 서울특별시 5명, 인천광역시 4명, 부산광역시 3명, 충청북도 2명 순이었다.

이와 함께 국토부는 4∼6월 사망사고 발생 대형 건설사 현장 중 163개를 대상으로 특별·불시점검을 벌여 총 157건의 부적정 사례를 적발했다. 정기안전 점검을 실시하지 않는 등 안전관리가 불량한 현장에 대해서는 벌점과 과태료를 부과할 예정이다.

이상주 국토부 기술안전정책관은 "이번 분기부터 사망사고가 발생한 하도급사까지 공개해 보다 책임있는 현장 시공을 유도할 수 있을 것으로 기대한다"며 "안전 수칙 미준수, 관리부실 등으로 사고 사망자가 발생한 시공사는 특별점검 시 안전관리계획 이행 여부 등을 집중 확인할 계획"이라고 말했다.

