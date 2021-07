[아시아경제 박선미 기자]IBK캐피탈은 독거노인종합지원센터에 독거노인들을 위한 '착한바람 캠페인' 후원금 6000만원을 전달했다고 21일 밝혔다.

독거노인종합지원센터는 도움이 필요한 노인분들을 위한 복지사업을 실시하고 있는 단체로, 독거노인들의 건강한 노후를 위한 다양한 복지사업을 시행하고 있다.

이번 기부금 전달로 IBK캐피탈은 홀로 사는 노인들에게 냉방용품(써큘레이터 1000대)를 지원할 예정이며, 혹서기에 취약한 노인들의 건강한 여름나기에 도움을 줄 예정이다.

IBK캐피탈 관계자는 "장애인, 불우아동, 독거노인, 미혼모, 도움이 필요한 청소년 등 사회의 어려운 이웃을 위한 사회공헌활동을 지속적으로 실시해오고 있다"며 "향후에도 회사의 발전과 더불어 우리 사회의 소외계층과 함께 공존하는 사회공헌활동을 더욱 확대할 계획"이라고 밝혔다.

