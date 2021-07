[아시아경제 최대열 기자] SK루브리컨츠는 일부 윤활유 제품 용기를 폐플라스틱을 재활용해 쓰기로 했다고 21일 밝혔다. 대표 제품인 지크 X7·X7000으로 이 회사가 파는 윤활유 물량의 30% 정도다.

앞서 지난해부터 친환경 용기를 적용하고 있는 지크 제로 제품군과 함께 연간 100t가량 폐플라스틱을 재활용할 수 있을 것으로 회사는 내다봤다. 500㎖ 들이 페트병 500만개 분량이다. 친환경 용기를 적용한 제품은 이날부터 생산에 들어가 다음 달 출시된다. 이번 재활용 용기는 SK종합화학과 함께 개발한 제품으로 뚜껑·라벨 등 용기 전체를 폴리에틸렌 단일 성분으로 만들어 재활용 분리배출이 쉽다.

