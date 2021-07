탤런트뱅크, 코로나 영향 인재매칭 전년比 240% ‘성장’

기업 프로젝트 의뢰 2000여 건, 재의뢰율 60%

“긱 경제 대표 플랫폼으로 신 고용 트렌드 이끌 것”

[아시아경제 김희윤 기자] 인재매칭 플랫폼 탤런트뱅크(대표 공장환)는 출시 3년을 맞아 주요 실적을 발표했다고 21일 밝혔다.

탤런트뱅크는 코로나 이후 신사업 및 온라인 전환 프로젝트 의뢰가 대폭 증가해 2020년에는 전년 대비 240%가량 성장했다고 설명했다.

2018년 휴넷의 사내벤처로 출범한 탤런트뱅크는 고스펙 시니어들의 고용 창출 및 중소기업의 고급 인력난 해소 가능성을 보여주며 지난해 말 별도 법인으로 분사했다.

공식 출시 이후 3년간 탤런트뱅크의 기업 프로젝트 의뢰는 약 2000여 건에 이른다. 주목할 것은 재의뢰율이 60%가 넘는 것으로, 한번 이용한 기업이 서비스에 만족해 다른 프로젝트 의뢰로 이어지고 있다는 게 회사 측의 설명이다.

의뢰 기업들의 규모를 살펴보면, 중소기업(54%), 스타트업(26%), 중견기업(16%), 대기업(2%), 공공기관(2%) 순으로 전문 인력 수급이 어려운 중소 규모 기업에서 많이 찾고 있는 것으로 나타났다.

최근 기업들이 가장 많이 의뢰한 분야는 △온라인 사업 전략 △스타트업 전반(사업기획, 마케팅, 투자유치) △신기술 소재(바이오, 전기차, 태양전지) △정부지원사업 등으로 확인됐다.

현재 탤런트뱅크는 1만여 명의 고스펙 전문가 풀을 확보하고 있다. 이들은 모두 중소기업 임원 또는 대기업 팀장 이상을 경험한 평균 경력 20년 이상의 전문가들이다. 이중 4000명은 서류 전형과 1 대 1 심층 인터뷰를 거친 ‘인증 전문가’들이다. 검증된 전문가들로 구성되어 있는 것이 타 인력 매칭 서비스와 가장 큰 차별점이다.

전문 분야는 경영전략/신사업(27%), 마케팅(16%), 영업/구매/유통(15%), IT(9%), 엔지니어링(9%), 인사/총무(8%), 재무/투자(7%) 등으로 구성됐다. 전문가들의 직업은 프리랜서, 재직자, 사업자 등으로, 소속이 있으나 ‘N잡’으로 활동하는 이들도 절반이 넘는다.

공장환 대표는 “탤런트뱅크는 경험과 지식을 갖춘 전문가들의 일자리 창출과 인력난을 겪고 있는 회사를 연결해 사회와 기업 발전에 기여하고자 만든 서비스다"라며 "‘온라인 자문 서비스’, ‘전문가 서베이 기반 시장 리포트’ 등 발전된 서비스를 계속해서 개발 중이며, 향후 긱 경제를 대표하는 플랫폼으로 새로운 고용 트렌드를 만들어 나가겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr