쌍용C&E 노조, 올해 임금교섭 사측에 위임

[아시아경제 김종화 기자] 쌍용C&E 노동조합이 지난해에 이어 올해도 임금 조정에 관한 모든 권한을 회사에 위임하기로 합의했다.

쌍용C&E는 지난 20일 서울 중구 본사에서 최동환 노동조합위원장과 홍사승 회장 등 노사대표가 참석한 가운데 '2021년 임금협약 합의서'를 체결했다.

최동환 쌍용C&E 노동조합위원장은 "코로나19 확산세가 줄어들지 않고 있고 경영여건도 좋지 않은 어려운 상황 속에서 현재 직면한 대내외적인 어려움을 슬기롭게 극복하고자 2년 연속 회사에 임금교섭을 위임했다"면서 "앞으로도 우리 모두가 바라는 초우량 지속가능발전기업으로 도약할 수 있도록 회사와의 상생발전을 위한 아름다운 동행을 적극 실천해나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 쌍용C&E는 상생과 화합의 협력적 노사문화를 바탕으로 1964년 노동조합 창립 이후 57년 연속 무분규를 이어오고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr