공차코리아, ‘초당옥수수 신메뉴 3종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 공차코리아는 무더운 여름을 시원하게 식혀줄 '초당옥수수 3종' 신메뉴를 출시한다고 21일 밝혔다.

신메뉴는 ‘초당옥수수 밀크티+펄’, ‘초당옥수수 팝핑 스무디’, ‘초당옥수수 치즈쥬얼리 스무디’ 3종이다. 공차만의 티 베리에이션 노하우를 담아 95℃에서 잎차로 우린 향긋한 블랙티를 베이스로 시원하고 달콤한 초당옥수수 메뉴들을 탄생시켰다.

초당옥수수 밀크티+펄은 달콤한 맛의 초당옥수수가 깊은 향의 블랙티, 부드러운 우유와 어우러진 음료에 공차의 시그니처 토핑인 쫀득한 티피오카 펄이 더해졌다. 달콤하고 고소한 밀크티를 선호하는 소비자에 맞춰 출시된 메뉴로, 우수한 포만감을 자랑해 여름철 입맛을 살리는 든든한 한 끼로도 손색없다.

초당옥수수 팝핑 스무디는 더위를 날려줄 청량감 가득한 메뉴다. 블랙티를 베이스로 만든 달콤하고 시원한 초당옥수수 스무디에 입 안에서 팡팡 터지는 ‘팝핑 토핑’을 첨가해 독특한 식감과 함께 먹는 재미를 느낄 수 있다.

초당옥수수 치즈쥬얼리 스무디는 공차만의 ‘치즈 쥬얼리’를 사용해 만든 메뉴로 마치 콘치즈를 연상케 하는 맛과 쫀득한 식감이 특징이다. 씹을수록 진한 치즈의 맛과 향을 느낄 수 있는 치즈 쥬얼리가 달콤한 초당옥수수, 깊은 풍미의 블랙티 등과 어우러져 다채롭게 즐길 수 있다.

공차는 스탬프 3배 적립 프로모션을 진행한다. 이날부터 다음 달 3일까지 14일간 공차 멤버십 앱 회원을 대상으로 초당옥수수 신메뉴 구입 시 음료 한 잔당 스탬프 3개 적립이 가능하다. 스탬프는 10개 적립 시마다 무료 음료 1잔으로 교환할 수 있다.

