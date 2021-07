이마트24, 코로나·폭염에 배달서비스↑…“배달비 무료 행사”

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 재확산과 폭염·폭우 등 날씨 영향으로 편의점 배달서비스 이용이 크게 증가한 것으로 나타났다.

21일 이마트24에 따르면 지난달 19일부터 지난 18일까지 배달서비스 매출은 무더운 날씨에 크게 증가했다. 일 최고 기온이 30도를 넘은 지난 12~18일 동안 배달 이용건수는 전월동기대비 60%, 매출은 95% 늘어났다. 또한 비가 오는 날은 오지 않은 날 대비 일 평균 매출이 64% 높았다.

이마트24는 배달서비스 이용고객이 지속적으로 늘어날 것으로 보고, 다양한 할인행사를 진행한다. 이달 말까지 네이버 주문하기를 통해 1만원 이상 구매 시 배달비 무료 혜택을 제공한다. 같은 기간 카카오톡 주문하기에서는 다양한 카드 할인행사를 진행한다. 요기요에서는 이마트24 배달서비스 이용 시 2만원 이상 구매하면 3000원 할인하는 행사를 펼친다.

이마트24 관계자는 “코로나19, 폭염, 폭우 등의 영향으로 최근 배달서비스를 이용하는 고객이 크게 늘었다”며 “앞으로도 다양한 행사를 통해 고객 만족도를 높일 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr