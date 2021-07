갤러리아百, 스튜디오 콘크리트와 미술작품 전시·판매

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 다음달 19일까지 아티스트 그룹 스튜디오 콘크리트와 ‘갤러리아 아트 프로젝트’를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 프로젝트에서는 배우 유아인과 젊은 창작가들이 창단한 아티스트 그룹 스튜디오 콘크리트가 참여해 백화점과는 처음으로 협업을 진행한다. 스튜디오 콘크리트는 다채롭고 실험적인 예술 작업 및 전시로 유명하며, 이번 협업 기간 중 갤러리아에서만 만나볼 수 있는 작품 총 135점을 전시 및 판매한다.

아트 프로젝트의 테마는 ‘사이사이’다. 갤러리아는 백화점 내 쇼핑 공간 사이에서 즐기는 예술 콘텐츠를 통해 여유와 즐거움을 제공한다는 점에 초점을 맞췄다. 이를 위해 ▲명품관 ▲광교 ▲센터시티 내 쇼핑 공간 일부가 예술 작품 전시장으로 탈바꿈된다.

해당 전시에서는 권철화 작가의 인스톨레이션 작품, 원화, 굿즈 등을 선보인다. 권철화 작가는 스튜디오 콘크리트 소속 작가로 오일 파스텔이나 마커, 아크릴 물감 등의 소재로 제작한 드로잉 작품으로 유명하다. 각 지점별 전시관에서는 권철화 작가의 신작 50점을 포함해 총 135점의 작품을 선보인다. 원화 작품 구매 고객에게는 권철화 작가의 친필 서명이 담긴 패브릭 포스터를 한정으로 증정하는 프로모션도 진행한다.

갤러리아 관계자는 “최근 명품 소비 증가와 함께 문화·예술 콘텐츠 향유에 대한 고객들의 니즈가 늘고 있다”며 “앞으로도 새로운 문화적 경험과 가치를 지닌 콘텐츠를 오프라인 공간에서 지속적으로 선보여 나갈 것”이라고 말했다.

