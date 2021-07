이달 1일 입사…경영지원팀에서 경영전략 업무 맡아

[아시아경제 한진주 기자] 담철곤 오리온그룹 회장의 아들 담서원(32) 씨가 오리온에 수석부장으로 입사한 것으로 확인됐다.

20일 식품업계에 따르면 담 씨는 지난 1일 오리온그룹 경영지원팀 수석부장으로 입사했다. 국내외 법인의 경영전략을 수립하고 관리하는 업무를 맡았다.

담 씨는 미국 뉴욕대를 졸업했고 중국에서 유학 생활을 했으며, 오리온 입사 전 카카오엔터프라이즈에서 근무했다.

담철곤 회장과 오리온 창업주 고(故) 이양구 전 동양그룹 회장의 차녀인 이화경 오리온그룹 부회장은 장녀 경선 씨와 아들 서원 씨를 두고 있다. 서원 씨는 오리온홀딩스 주식 1.22%와 오리온 주식 1.23%를 보유하고 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr