정청래 "尹 왕따시키는 이준석, 정치가 장난이냐"직격

정청래 "尹에 비해 도토리 후보들밖에 없는 국민의힘"

"李 태도 접시 같아"

[아시아경제 나예은 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 이준석 국민의힘 대표를 겨냥해 "왕따를 시키는 방법도 여러가지다"며 "정치는 돈 놓고 돈 먹는 게임이 아니다"고 말했다.

정 의원은 지난 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '이준석의 얄팍수'라는 글을 통해 "정치인은 자기가 뱉은 말로 스스로 자기 함정에 빠지는 경우가 종종 있다. 말을 해서 손해 보는 경우가 있다면 차라리 침묵이 값질 때가 있다. 똑같은 말도 언제 어디서 하느냐에 따라 본말이 달라질 수가 있다"며 이 대표를 저격했다.

앞서 이 대표는 전날(19일) 오전 자신의 페이스북에 "우리 당의 국회의원과 당원협의회 위원장들을 포함한 당원들은 자유롭게 당내 대선주자의 선거 캠프에서 직책과 역할을 맡고 공표, 활동할 수 있다"며 "다만 경선 관리의 공정성을 위해 경선 준비위원회나 지도부, 원내지도부 등의 당직을 맡은 인사들은 경선캠프에 참여해서 활동할 수 없다"고 밝힌 바 있다.

이는 홍준표 국민의힘 의원, 원희룡 제주지사, 유승민 전 의원과 최근 입당한 최재형 전 감사원장은 당원들의 도움을 받을 수 있도록 하되, 윤석열 전 검찰총장과 김동연 전 경제부총리에게는 거리를 유지하도록 하려는 것으로 해석됐다.

이에 정 의원은 "이준석 대표의 발언, 자당 소속 국회의원, 당협위원장에게 자당 소속 후보를 도우라는 말은 지극히 상식적"이라며 "그러나 이 말이 자당의 이익으로 돌아갈까? 윤석열에 비하면 국민의힘 내부에는 도토리 후보들밖에 없는 상황에서"라고 자신의 생각을 밝혔다.

또 정 의원은 "학교 교실에서도 편애는 선생님의 권위를 떨어뜨린다. 선생님이 어떤 아이를 특별하게 예뻐하면 나머지 아이들이 토라진다. 누구를 사랑하는 것이 누구를 미워하는 부메랑이 될 수 있다"고 하며 이 대표를 '선생님'에 비유했다.

그러면서 "이준석의 접시 같은 태도에 듣는 윤석열 은근히 열 받겠다"라며 글을 마무리했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr