이재명, 삼성 화성캠퍼스 찾아 "中企 동반성장 힘써 달라"

[아시아경제(화성)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 20일 삼성전자 화성캠퍼스를 찾아 "에너지 전환에 대비하고 중소기업과 동반 성장하는 기회를 많이 만들어 달라"고 회사 측에 당부했다.

이날 현장 방문에는 이재명 지사를 비롯해 더불어민주당 송영길 대표와 윤관석 사무총장, 박완주ㆍ박정ㆍ김영호ㆍ민병덕ㆍ이소영 국회의원과 삼성전자 김기남 부회장, 이인용 사장 등이 함께했다.

이 지사는 이날 참석자들과 국가 핵심 산업 중 하나인 반도체 산업의 활성화를 위해 중앙과 지방 차원의 지원 사항과 향후 전략에 대해 논의했다.

간담회 후에는 반도체 생산라인과 생산과정을 살펴봤다.

이 지사는 "지금 세계가 에너지 대전환에 처해 있다. 전환을 우리가 늦게 시작하면 엄청난 비용을 지불하는 추격자가 될 테지만, 반 발짝 빨리 가면 막대한 비용을 줄일 수 있는 절호의 기회가 될 것"이라며 "에너지 전환에 대비하지 않으면 RE100(기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 전환)이라든지 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조)경영이라든지 세계적인 규제 때문에 개별 기업들이 앞으로 기업활동하는 데 큰 장애가 될 수 있을 것"이라고 걱정했다.

이어 "삼성전자 임직원의 노력 덕분에 지역경제 활성화와 일자리 창출의 효과를 누리고 있어서 매우 감사하게 생각한다. 삼성전자가 경기도와 함께 중소기업지원사업도 하고 있는데 연관기업들과 동반성장하고 공존하는 기회를 더 많이 만들어 달라"며 "경기도도 삼성전자가 대한민국을 대표할 뿐만 아니라 세계적으로 반도체 디지털 대전환에 대비해가는 핵심적인 기업으로 성장할 수 있도록 열심히 지원하겠다"고 약속했다.

삼성전자 화성캠퍼스는 157만㎡ 규모에 3만3000여명이 근무하는 세계적 규모의 종합 반도체 연구 및 생산 중심지다. 반도체 낸드, D램, 파운드리(위탁생산), EUV(극자외선) 등 메모리와 파운드리 반도체의 설계 및 생산이 이뤄지고 있다.

2000년 준공 후 2013년 세계 최초로 3D V낸드 양산을 시작하는 등 1993년 삼성전자가 메모리반도체 세계 1위에 올라 30여 년간 정상을 지키는데 결정적 역할을 한 핵심 제조와 연구개발의 메카다.

도는 반도체 산업의 글로벌 시장 경쟁력 확보를 위해 중앙정부와 협의해 반도체 생산라인의 핵심 인프라인 용수 공급을 지원하고, 경기도 소부장(소재ㆍ부품ㆍ장비) 산업을 육성하기 위해 3000억원을 투입하는 등 삼성전자의 신규투자와 반도체 생태계 조성을 위해 노력하고 있다.

