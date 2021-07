김홍빈 대장 수색, 현지 악천후로 어려움…"구조 헬기 아직 뜨지 못 해"

[아시아경제 나주석 기자] 히말라야 8000m급 14좌 등정에 성공한 후 하산하던 산악인 김홍빈 대장 수색이 현지 기상 사정 등으로 어려움에 부닥친 것으로 알려졌다.

20일 연합뉴스에 따르면 서상표 주파키스탄대사는 "김 대장이 고산에서 실종된 상황이라 헬기 수색이 매우 중요한데 현지 날씨가 좋지 않아 구조 헬기가 아직 뜨지 못하고 있다"고 전했다.

김 대장은 전날 파키스탄령 카슈미르 북동부 브로드피크(8047m) 정상에 오른 뒤 내려오던 도중 크레바스에 빠지는 사고를 당했다. 이후 러시아 구조팀에 의해 발견됐지만 구조 도중 추락한 것으로 전해졌다.

서 대사는 "추락 지점 좌표 추정치를 확보했고 사고 지점을 잘 아는 현지인도 있는 상태인데 헬기가 뜨지 못해 안타깝다"며 "기상 상황이 나아져 구조 헬기가 뜨기를 기다리고 있다"고 전했다.

한국 정부는 파키스탄과 중국 등에 구조대 파견 등을 요청했다. 파키스탄 정부는 항공구조대 헬기 등을 대기 시킨 것으로 전해졌었다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr