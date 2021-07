bhc치킨, 패밀리레스토랑 아웃백 품는다

[아시아경제 문혜원 기자] 치킨 프랜차이즈업체 bhc그룹이 패밀리레스토랑 아웃백스테이크하우스코리아(이하 아웃백) 인수를 눈앞에 두고 있다.

아웃백 최대 주주인 사모펀드 스카이레이크에쿼티파트너스는 20일 bhc 그룹을 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.

외식업계는 아웃백의 몸값을 2000억원대로 추산하고 있다.

아웃백은 코로나19로 외식업계가 큰 어려움을 겪는 가운데에서도 지난해 매출이 2978억원으로 전년 대비 17.1% 증가했다.

bhc그룹이 아웃백을 품으면 종합외식기업이라는 목표에 성큼 다가서게 된다.

2013년 제너시스BBQ 그룹에서 분리 독립한 bhc는 이듬해 창고43을 시작으로 순댓국 전문점 큰맘할매순대국과 소고기 전문점 그램그램을 차례로 인수하며 몸집을 키워왔다.

bhc그룹의 주축인 bhc치킨은 2013년 BBQ치킨에서 분리돼 현재 치킨 프랜차이즈 업계 2위를 차지하고 있다. bhc치킨 매출은 2013년 826억원에서 지난해 4004억원으로 약 5배 늘었다.

박현종 bhc 그룹 회장은 이날 "올해도 새로운 성장 동력 확보를 통해 종합외식기업으로 도약할 것"이라고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr