KB證 "비대면 공모주 청약하면 '주식쿠폰' 증정"

최대 100만명 추첨해 5000원권 증정

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 비대면 공모주 청약 고객 중 100만명을 추첨해 주식을 살 수 있는 쿠폰을 제공한다.

KB증권은 오는 26일부터 다음달 6일까지 이 같은 '공모주 슈퍼위크 시즌1' 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

우선 개인 고객 중 KB증권 홈페이지, 모바일트레이딩시스템(MTS) '마블', 홈트레이딩시스템(HTS) '헤이블'에 로그인 후 행사 페이지에 방문해 비대면으로 공모주를 청약하는 이들 중 100만명을 추첨해 국내주식 및 상장지수펀드(ETF)를 살 수 있는 국내 주식 할인쿠폰 5000원권 1장을 지급한다. 지급된 쿠폰은 내년 8월31일까지 사용할 수 있다.

이 같은 쿠폰을 사용해 주식과 ETF를 매수한 이들에게 1일 1회 사용 금액 별로 주식 쿠폰을 추가 지급한다. ▲1회차 8월13일까지 10만원 이상 매매 시 국내 주식 쿠폰 1만원권 ▲ 2회차 8월27일까지 100만원 이상 매매 시 국내 주식 쿠폰 2만원권 ▲ 3회차 9월10일까지 500만원 이상 매매 시 국내 주식 쿠폰 3만원권 ▲ 4회차 9월24일일까지 1000만원 이상 매매 시 4만원권이다.

쿠폰의 유효기간은 1회차 쿠폰 8월27일, 2회차 쿠폰 9월10일, 3회차 쿠폰 9월24일, 4회차 쿠폰 10월8일까지다.

한편 KB증권은 지난 5월 공모주 청약 우대 조건을 확대해 다양한 청약 우대 조건을 내세웠다. 우수 고객의 경우 최대 3배수까지 공모주 청약 우대 혜택을 받을 수 있도록 했다.

이홍구 KB증권 WM총괄본부장은 "하반기 기업공개(IPO) 시장에서 고객들의 기대가 클 것으로 예상되는 카카오뱅크와 LG에너지솔루션의 IPO를 성공적으로 마무리 할 수 있도록 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 고객들에게 보다 좋은 상품과 서비스로 보답하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 했다.

