허성곤 김해시장, 한국지방자치경영대상 수상

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 허성곤 시장이 20일 2021년 제26회 한국 지방자치 경영 대상 최고경영자상을 받았다.

지방자치 대상은 본격적인 지방자치 시대를 맞은 1995년 이듬해부터 매년 엄격한 평가를 통해 우수 지자체를 대상으로 시상하고 있으며 민간 주관 시상 중에서는 가장 권위 있는 상으로 알려져 있다.

평가는 서류심사인 공적서 평가, 인터뷰 심사, 만족도 조사 등 3단계를 거쳐 진행되며 심사위원회의 최종 심의를 통해 시상 대상을 결정한다.

허 시장은 민선 6·7기 김해시장을 역임하며 '가야 건국 2000년, 세계도시 김해'를 도시 비전으로, 지속할 수 있는 도시경쟁력을 확보하고 다양한 경험과 연륜을 바탕으로 발로 뛰는 행정을 통해 묵은 지역 현안 해결 및 시민 삶의 질 향상에 크게 이바지했다는 평가를 받았다.

특히 역사문화권정비법 제정, 국립 가야역사문화센터 유치 등 가야사 복원과 연구를 위한 토대 마련과 문체부 법정문화도시 지정으로 김해만의 독창적인 문화 브랜드를 구축했으며, 강소연구개발특구 지정을 바탕으로 의·생명 산업 특화, 미래 자동차, 센서 산업 육성 등 향후 100년 준비를 위한 미래 먹거리 발굴 노력에서도 높은 점수를 얻었다.

또한 조직 내부적으로도 일하는 방식의 변화, 소통과 협업 강화, 적극 행정 문화 정착 등 공직사회 혁신에 집중한 결과 청렴도 평가에서 역대 최고 점수를 기록하며 도내 1위를 차지하는 등 깨끗하고 정직한 공직문화 확산에 공이 크다고 인정받았다.

허 시장은 "이 상은 개인의 영광이 아니라 김해시 공직자와 56만 시민들이 모두 우리 시 발전을 위해 마음을 모아준 덕분이라고 생각하며 앞으로도 우리 시가 한 단계 더 도약하여 대한민국 명품도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"라고 수상소감을 전했다.

