에릭슨, “전세계 5G 가입자 연내 5억8천만 넘어설 것… LTE보다 빨라”

에릭슨엘지 '에릭슨 모빌리티 리포트' 발표

[아시아경제 구은모 기자] 올해 말 전 세계 5G 가입자가 5억8000만건에 이르고, 2026년에는 35억건에 이를 것이라는 전망이나온다.

글로벌 이동통신장비업체 에릭슨엘지는 20일 올해 첫 ‘에릭슨 모빌리티 리포트’를 발표하고 5G 네트워크가 이전 세대 이동통신보다 빠르게 확산되고 있다고 분석했다.

에릭슨은 코로나19로 인한 불확실성이 이어지고 있지만 160개 이상의 통신사들이 5G 상용화 서비스를 시작하면서 5G 기기를 통한 가입건수는 1분기 7000만건이 증가해 약 2억9000만건에 이르고 있다고 밝혔다. 이러한 증가세에 힘입어 올해 말 기준 5G 가입자는 5억8000만건에 이를 것이라는 전망이다.

특히 5G의 가입속도는 2009년 출시된 4G LTE보다 2년 일찍 10억건에 도달할 것이라고 내다봤다. 이러한 확산의 배경으로는 중국의 발 빠른 5G 도입과 합리적인 가격의 5G 단말기 조기 출시 등을 제시했다. 최근까지 이미 300개 이상의 5G 스마트폰 모델이 발표되거나 상업적으로 출시됐다.

이날 발표를 맡은 박병성 에릭슨엘지 수석컨설턴트는 “단말기는 이동통신의 확신을 위한 중요한 요소로 어떤 특성을 지원하는지가 중요한 포인트”라며 “올해 5G 기기 공급수는 5억대로 추산되고, 전체 이동통신 시장에 공급되는 기기 가운데 30~45%가 5G가 지원되는 단말이 될 것”이라고 설명했다. 아울러 “기존에 구축된 4G 장비 가운데 5G까지 지원하는 장비는 소프트웨어 업그레이드를 통해 5G 전환이 가능한 점도 5G 확산이 속도를 내게 된 배경”이라고 덧붙였다.

지역별로는 한국이 포함된 동북아시아가 가장 높은 5G 보급률을 보이고 있고, 북미와 걸프 협력회의, 서유럽이 그 뒤를 잇고 있다. 동북아시아는 2026년까지 5G 가입건수가 전체의 65%에 이르는 14억건으로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 또한 5G 상용화가 빠른 속도로 진행되고 있는 북미는 가입건수가 3억6000만건을 넘어서며 전체 모바일 가입건수의 84%를 차지할 것으로 예상된다.

이러한 5G 모멘텀은 코로나19 이후 경제 회복의 핵심 요소로서 커넥티비티의 역할이 강화되면서 앞으로도 계속될 것이라는 평가다. 프레드릭 제이들링 에릭슨 네트워크 사업부문장 겸 수석 부사장은 “중국과 미국, 한국 같은 개척자 시장에서 5G 출시와 커버리지 확장을 가속화하면서 우리는 이미 5G의 다음 단계를 밟고 있다”며 “이제 활용 사례들이 더욱 구체화되고 5G의 가능성을 실현해야 할 때이고, 기업과 사회도 5G 기반 디지털화가 중요한 역할을 하는 팬데믹 이후 세상을 준비하고 있다”라고 말했다.

