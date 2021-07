남원시 ‘제1회 사회적농업 아카데미’ 교육 실시

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 오는 29일부터 농업기술센터에서 ‘제1회 남원시 사회적농업 아카데미’ 교육을 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 올해 사회적농업 교육지원 공모사업 ‘사회적 가치를 더하는 농업경제’ 연계사업이며 사회적 농업은 본래 사회적 약자들이 자립할 수 있도록 돕는 농업활동을 일컫는다.

남원시 농촌 신활력플러스 추진단의 사회적농업 아카데미는 여기에서 한발 더 나아가 사회적 경제와 농업을 결합해 지역 활성화를 꾀하는 프로그램으로, 올해 하반기 총 3기에 걸쳐 진행된다.

아카데미 1기는 오는 29일과 30일 농업인 상생플랫폼 2층 다목적실에서 각각 4시간의 이론 수업으로 펼쳐진다.

오는 29일 오후 1시부터 5시까지 강민수 서울시협동조합지원센터장이 ‘사회적경제와 사회적농업의 결합’과 ‘사회적경제의 이해와 활용’을 주제로 강의한다.

강의 내용은 ▲사회적경제와 농업의 융합 및 활용법 연구 ▲사회적경제의 역사, 가치, 원칙 등 기본 원리 이해 ▲조직설립 및 운영이해(유형 및 법제도, 지원정책 등) ▲우수사례 및 공유경제의 이해(타임뱅크 등) 등이다.

오는 30일 오후 1시부터 5시까지는 김정섭 한국농촌경제연구원 선임연구위원이 ‘사회적 농업의 이해’와 ‘사회적농업 활성화 방안’을 강의한다.

세부 주제는 ▲사회적농업의 정의 및 가치 이해, 서비스대상 현황 ▲사회적농업 정부 정책 방향 ▲사회적농업 운영 우수사례 공유 및 시사점 ▲사회통합을 위한 실천과제 및 방법 ▲사회적농업과 사회적경제, 공유경제 협업 등이다.

신청은 사회적농업 실현 희망 농가를 비롯해 사회적농업에 관심이 있는 시민 누구나 참여할 수 있다.

교육은 1, 2, 3기 과정으로 구성돼 있고 각 과정당 20명의 교육생을 선발하며 3기는 1, 2기를 수료한 교육생만 신청할 수 있다.

1기 교육생 모집기간은 오는 23일까지 시청 홈페이지 통합예약시스템을 통해 신청할 수 있으며 2기 교육은 내달 26일과 27일, 3기 교육은 오는 9월 30일과 10월 1일에 각각 열릴 예정이다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr