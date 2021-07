광주 서구, 살수차 운행 등 폭염대응에 ‘총력’

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 최근 폭염특보 발효에 따라 살수차를 이용한 도심지역 물뿌리기를 통해 열섬화 현상을 낮추는 등 폭염대응에 총력을 다하고 있다.

서구는 관내 치평동과 풍암동 등 인구 밀집지역을 중심으로 주요 도로 4개 구간, 20개 노선 79.4㎞에 대형 살수차 4대를 하루 3차례 이상 운행한다고 20일 밝혔다.

이 살수차는 지난 9일을 시작으로 오는 9월 30일까지 운행하며 운행기간 중 폭염주의보와 경보 같은 기상특보 발효 등 기상상황을 고려해 탄력적으로 운영할 예정이다.

서구 관계자는 “살수차 운행 이외에도 폭염에 대비해 그늘막을 80개를 운영하고 스마트 그늘막을 3개소에 추가 설치할 예정이다”며 “지역자율방재단 등 단체와 연계해 관내 취약계층 방문 등 폭염으로 인한 주민피해 예방에 만전을 기하겠다”고 말했다.

