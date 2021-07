광주 서구 ‘구직청년 취업성공 특강’ 성료

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 최근 개최한 ‘코로나19 극복! 2021년 광주 서구 구직청년 긴급수당 지원사업’ 취업성공 특강이 성료했다고 20일 밝혔다.

서구는 이번 특강을 위해 지난달 7일부터 30일까지 광주 서구에 거주하는 만 19세 이상, 39세 이하의 미취업청년을 대상으로 신청·접수를 받았으며 총 58명이 접수해 최종 44명을 선발했다.

‘구직청년 긴급수당’은 코로나19 장기화에 따른 취업시험 연기, 채용시장 축소 등으로 구직에 어려움을 겪고 있는 지역 미취업청년의 안정적인 취업 준비를 지원하기 위해 광주 자치구 중 유일하게 서구에서 한시적으로 추진하는 사업이다.

선발된 청년에게는 취업특강과 함께 구직활동 전반에 대해 오는 11월까지 5회에 걸쳐 총 250만원을 지원한다.

이번 취업성공 특강은 ▲자신의 가치 향상법 ▲기업분석을 통한 목표설정 ▲실천계획 수립 방법 등으로 구성해 청년의 취업의지와 경쟁력 강화에 도움이 되도록 운영했다.

특강에 대한 설문조사 결과, 참여자의 95% 이상이 교육에 만족한다고 응답했으며 취업준비에 유익한 정보 제공과 구체적인 취업성공 방법 제시 등으로 취업의지를 새롭게 다짐할 수 있는 계기가 됐다는 의견이 많았다.

서대석 서구청장은 “코로나19로 인한 청년 고용절벽과 더불어 채용시장이 다변화돼 취업을 준비하는 청년들의 부담이 더욱 클 것으로 생각한다”며 “이번 구직청년 긴급수당 지원으로 청년들이 변화된 환경에 신속하게 적응하고 구직활동에 전념하는데 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr