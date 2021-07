최종건 외교 차관, "소마 공사 발언 日속내라면 큰 문제"

[아시아경제 유인호 기자] 최종건 외교부 1차관은 20일 한일정상회담 무산에 대해 “한일간 상당히 의견 접근이 있었으나 정상회담 성과로 올릴 만큼 완결하지 않았다”고 밝혔다.

최 차관은 이날 오전 한일, 한·미·일 외교차관 협의를 위해 일본으로 출발하기 전 인천국제공항에서 도쿄올림픽 계기 한일정상회담이 무산된 배경에 대해 이같이 답했다.

최 차관은 최근 소마 히로히사 주한 일본대사관 총괄공사의 부적절한 발언이 정상회담 불발에 영향을 미쳤는지에 대해 “상당히 큰 장애 요인으로 작용했다”고 말했다.

최 차관은 “발언의 본질은 입에 담을 수 없을 정도였고 게다가 그것이 그들의 소위 속내를 드러낸 것이라면 큰 문제”라며 “우리가 요구했듯 응당 조치가 곧 있을 것이라 믿는다”고 강조했다.

소마 공사는 지난 15일 국내 언론과 오찬에서 문재인 대통령의 한일관계 개선 노력을 성적 표현을 해 물의를 일으킨 바 있다.

최 차관은 이날 오후 도쿄에서 모리 다케오 일본 외무성 사무차관과 회담하면서 한일관계 개선에 대한 일본 정부의 의지와 진정성을 묻고 소마 공사에 대한 신속한 조치를 요구할 것으로 예상된다.

최 차관은 문 대통령이 한일 간 실무 협의를 더 진행하라고 지시한 것과 관련, “우리 국민들의 정서와 직결된 역사적 문제는 우리의 본질적 문제이니 반드시 봐야 할 것”이라고 말했다.

최 차관은 오는 21일에는 도쿄에서 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관과 함께 '제8차 한·미·일 외교차관협의회'에도 참석한다. 한·미·일 협의에서는 북한 문제는 물론 기후 변화와 코로나19 대응 등에 대한 협력방안이 논의될 예정이다.

최 차관은 한반도 평화 프로세스를 언급하며 “한미일 실무총책이라 할 수 있는 수장이 머리를 맞대는 것은 의미 있는 기회”라며 “매우 적극적인 자세로 견인할 건 견인하고 설득할 건 설득하고 협력할 건 협력할 생각”이라고 말했다.

최 차관은 오는 23일에는 서울에서 셔먼 부장관과 제9차 한미 외교차관 전략대화를 한다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr