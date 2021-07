삼성카드 "삼성카드 앱에서 버거킹 주문하세요"

'버거킹 오더' 개시

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 삼성카드 애플리케이션(앱)에서 버거킹 언택트 주문이 가능한 '버거킹오더' 서비스를 시작했다고 20일 밝혔다.

버거킹 오더는 삼성카드 앱의 앱카드 탭에서 이용할 수 있다. 버거킹 오더에서 주문을 누르면 현재 위치를 기반으로 주변의 버거킹 매장과 드라이브 스루 매장이 검색되며, 원하는 매장과 메뉴를 선택한 다음 픽업 방법을 고르고 삼성앱카드로 결제하면 주문이 완료된다. 주문한 메뉴는 ▲드라이브 스루 ▲방문 포장 ▲매장 식사 중 선택한 방법으로 수령하면 된다.

삼성카드는 버거킹 오더 서비스 오픈 기념으로 다음 달 1일까지 이벤트를 진행한다. 삼성카드 앱에서 버거킹 오더를 통해 메뉴 주문 후 5000원 이상 결제 시 선착순 3000명에게 버거킹 치즈와퍼주니어 모바일 쿠폰을 제공한다. 5000원 이상 3회 이용하면 추첨을 통해 총 100명에게 버거킹 기네스와퍼 세트 모바일 쿠폰도 제공한다. 또 삼성카드 앱에서 버거킹 오더를 통해 몬스터Ⅱ, 몬스터Ⅱ통새우 단품 또는 세트를 구매하면 2000원 즉시 할인을 받을 수 있다.

