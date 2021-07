NS홈쇼핑 식품안전연구소, 국제식품분석능력평가 인증 받아

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 영국 식품환경연구청(FERA)이 운영하는 2021년 6월 식품분석 능력평가(FAPAS) 국제 숙련도 평가 프로그램에 참가해 분석능력 우수등급을 받았다고 20일 밝혔다.

FAPAS는 영국 FERA에서 주관하는 국제 비교 숙련도 테스트다. 세계의 연구소와 숙련도를 비교해 분석능력이 어느 정도인지를 평가하는 실험이며, 주요 실험 항목은 잔류농약, 중금속, 식품첨가물 분야 농·식품 화학분석 능력 평가다. 세계 각국 정부기관과 대학, 민간분석 기관 등이 세계 수준의 분석 능력을 인정받기 위해 분석 능력을 매년 검증 받고 있다.

FAPAS는 시료를 분석한 결과를 제출하면 참여 기관들의 오차범위를 산출하고, 실험결과의 절대값이 2 이하면 만족, 절대값이 0에 가까울수록 우수한 분석 능력을 보유한 것으로 평가 받는다.

NS홈쇼핑은 2012년부터 총 7회 테스트에 참여해 통과했으며 올해는 지난 달 미생물 6개 부분 테스트를 진행해 높은 정확도로(z-score값 ± 2.0 이내) 우수한 분석 능력을 인정받고 7월 최종 통과 통보를 받았다.

이원주 NS홈쇼핑 QA본부 상무는 "NS홈쇼핑은 홈쇼핑 업계 유일하게 운영하고 있는 식품안전연구소를 통해 연간 1300여건의 식품 안전 검증을 실시 해왔다"며 "지속적인 FAPAS 테스트 인증을 통해 고객에게 글로벌 기준의 안전하고 믿을 수 있는 식품을 전할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

