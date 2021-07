SSG닷컴, 하이엔드 시계 브랜드 ‘파네라이’ 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 세계적인 럭셔리 그룹 리치몬드의 하이엔드 이탈리아 시계 브랜드 ‘파네라이’의 시계 42종과 시계줄 27종을 국내 이커머스 업계 최초로 입점한다고 20일 밝혔다.

대표 상품은 파네라이의 특허받은 크라운 보호 장치를 최초로 적용한 모델인 ‘루미노르’의 PAM01664이다. 이 상품은 오는 9월 출시 예정인 미출시 모델이나 이번 입점을 기념해 글로벌 최초로 SSG닷컴에서만 10개 한정 수량으로 선보인다.

SSG닷컴에서 취급하는 모든 파네라이 상품의 품질 보증과 A/S는 오프라인 매장과 같은 기준으로 운영된다. 전 상품 구매 시 무료 배송 및 반품 서비스를 제공하며, 500만원이상 상품을 구매하는 고객에게는 현금 수송 및 귀중품 배송 전문 업체인 ‘발렉스’를 통해 안전하게 배송한다.

파네라이는 1860년 이탈리아의 사업가 지오바니 파네라이가 설립한 시계 브랜드로 이탈리아 왕실 특수부대가 착용하는 것으로도 잘 알려져 있다. 시계 애호가 모임인 파네리스티 회원 수가 전 세계 3만 명에 달할 정도로 팬덤이 두터운 브랜드다.

이번 출시를 기념해 SSG닷컴은 오는 2022년 1월 19일까지 SSG닷컴 사이트 및 애플리케이션 내에 파네라이 온라인 팝업 스토어를 운영할 계획이다. 이를 통해 SSG닷컴은 파네라이의 베스트셀러 및 인기 모델을 선보인다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 파네라이 단독 입점은 마니아층은 물론이고 럭셔리 시계 구매를 앞두고 있는 고객에게도 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 국내에 소개되지 않은 럭셔리 브랜드를 다수 유치해 고객 선택의 폭을 넓히겠다”고 말했다.

