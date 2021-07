광주 찾은 김두관 "윤석열, 대선 후보에서 반드시 끌어내리겠다"

"징계 제대로 못하고 키워준 추미애 후보도 책임"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 대선 주자인 김두관 의원이 19일 광주를 찾은 자리에서 "윤석열 전 검찰총장이 광주정신을 모욕하고 있다"며 "대권 후보에서 반드시 끌어내리겠다"고 말했다.

김 의원은 이날 5.18 묘역을 찾아 "윤 전 총장이 만지고 간 비석을 닦아주고 싶다"며 "역사가 거꾸로 가고 있다. 검찰공화국을 만들겠다는 검사가 지지율 1위다. 어이없는 일"이라고 비판했다.

추미애 전 법무부장관에 대한 책임도 물었다. 김 의원은 "검찰총장 징계를 제대로 못하고 대권 후보로 키워준 추미애 후보 책임이 크다"며 "추 후보가 출마까지 하는 바람에 윤석열 검사 지지율이 떨어지지 않고 있는 것"이라고 비판했다.

수도권 일극 체제 해체를 주장하고 있는 김 의원은 "이 곳 광주도 5개 서울 중 하나다. 세계 민주주의의 중심이자 빛나는 역사를 가진 문화수도가 될 것"이라고 말했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr