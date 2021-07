[특징주]삼성바이오로직스, 코스피 하락 속 '나홀로 강세'

[아시아경제 지연진 기자] 19일 국내 증시가 하락세를 보인 가운데 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 909,000 전일대비 10,000 등락률 +1.11% 거래량 86,749 전일가 899,000 2021.07.19 10:55 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 가 외국인의 매수세로 시가총액 상위 종목 중에서 나홀로 상승 중이다.

삼성바이오로직스는 이날 오전 10시38분 기준 유가증권시장에서 전거래일대비 1만5000원(1.67%) 상승한 91만4000원에 거래되고 있다. 이 종목은 이날 오전 장중 92만원까지 오르면 2% 넘은 상승률을 기록하다 갈수록 상승폭을 반납하고 있다.

삼성바이오는 지난 15일 이후 사흘 연속 상승 흐름을 이어가고 있다. 이 기간 외국인들은 순매수세를 기록했다. 코로나19 델타 변이 바이러스의 확산세로 모더나 mRNA백신 충진포장(DP) 위탁생산(CMO)을 앞둔 기대감이 커진데 따른 것으로 풀이된다.

지난 5월 삼성바이오는 모더나 mRNA 백신 DP 위탁생산 계약을 체결했다고 발표했다. 계약에 따라 삼성바이오로직스는 모더나 백신의 기술이전에 착수했으며, 3분기부터 미국 이외의 시장으로 수 억 회 분량의 백신에 대한 무균충전, 라벨링, 포장 등을 시작한다. 또 내년 상반기중에는 mRNA 백신 원료 의약품(DS) 생산을 위한 cGMP인증을 추진할 계획이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr