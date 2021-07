독거노인종합지원센터 '2021 착한바람 캠페인' 참여

[아시아경제 박선미 기자] 은행연합회는 19일 23개 사원기관을 대표해 독거노인종합지원센터의 '2021 착한바람 캠페인'에 2억원을 후원했다.

은행권은 올해 여름도 폭염이 예상됨에 따라 저소득 독거노인 3600여 가구에 선풍기, 서큘레이터, 침구세트, 식품키트 등을 전달할 예정이다. 연합회는 2018년부터 독거노인종합지원센터와 함께 독거노인 지원 사업을 실시하고 있다.

김광수 은행연합회장은 “이번 지원이 코로나19와 폭염으로 이중고를 겪는 어르신들에게 조금이라도 도움이 되길 바란다” 며 “앞으로도 은행권은 우리 사회가 직면한 문제들을 해결하기 위해 지속적으로 노력 할 것” 이라고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr