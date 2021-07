한일시멘트, RPA 도입으로 업무 간소화

[아시아경제 김종화 기자] 한일시멘트가 시멘트 업계 최초로 로보틱처리자동화(RPA)를 도입해 업무 간소화에 나선다.

RPA(Robotic Process Automation)는 단순반복적인 업무를 PC 기반 프로그램에 입력해 동작시키는 시스템이다. RPA 기반 업무 자동화가 구축되면 단순반복적인 업무를 경감시켜 효율적인 업무 환경을 만들고 인간이 만들어낼 수 있는 오류 가능성을 제거할 수 있다.

현재 한일시멘트는 비용전표 처리를 비롯해 4대 보험료 등 업무에 필요한 각종 데이터 수집 및 처리에 활용하고 있으며, 추가적으로 적용 가능한 업무를 지속적으로 발굴해 확대할 계획이다. 한일시멘트 RPA 시스템은 국내 정보처리 기업인 인지소프트에서 참여했다.

한일시멘트 인사담당자는 "포스트 코로나 시대를 준비하기 위해 비대면 업무에 효율적인 RPA시스템을 도입하게 됐다"며 "단순업무를 최소화해 직원들이 창의적인 업무에 더욱 집중할 수 있도록 할 방침"이라고 말했다.

인지소프트 관계자는 "금융권에서 확산되고 있는 RPA를 제조업에서 이례적으로 적용했다는데 큰 의미가 있다"며 "한일시멘트와 지속적인 협업을 통해 다양한 산업에서 활용할 수 있도록 시스템을 개발하겠다"고 말했다.

