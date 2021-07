스타벅스, 여름 신제품 음료 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 스타벅스커피코리아는 여름 시즌에 맞춰 신제품 3종 (‘아이스크림 블렌딩 콜드 브루’, ‘트윙클 스타 핑크 블렌디드’, ‘유자&유스베리 티’)을 출시한다고 19일 밝혔다.

아이스크림 블렌딩 콜드 브루는 바닐라빈이 함유된 아이스크림과 콜드 브루를 블렌딩한 음료로 진하고 부드러운 콜드 브루의 풍미를 즐길 수 있다.

유자&유스베리 티는 달콤 쌉싸름한 유자와 새콤한 유스베리의 풍미를 강조한 티 음료다.

트윙클 스타 핑크 블렌디드는 패션 탱고 티에 복숭아와 함께 스위트 사파이어, 크림슨, 설타나 3가지 포도가 블렌딩된 화사한 과일의 풍미가 매력적인 음료다.

스타벅스는 음료와 함께 즐길 수 있는 푸드도 함께 출시한다. 고소하고 진한 마스카포네 무스 위에 새콤달콤한 샤인 머스캣을 토핑으로 완성한 ‘상큼한 샤인 머스캣 스윗박스’를 선보인다.

아울러 인도네시아 아체 지역 원두로 화산토의 흙내음을 비롯해 깔끔한 바디감과 산미가 특징인 ‘인도네시아 아체 250g’ 원두도 여름 시즌 새로운 원두로 출시한다.

스타벅스는 여름 신제품 출시를 기념해 스타벅스 리워드 그린, 골드 레벨 회원이 본인 계정에 등록된 스타벅스 카드를 이용해 신제품 중 한 잔을 사이렌 오더로 주문 시 품목당 별3개를 추가 증정하는 행사를 20일부터 다음 달 2일까지 진행한다.

