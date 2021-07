"바 아닌 곡선" LG전자, 프리미엄 사운드 바 'LG 에클레어' 출시

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 3,000 등락률 -1.87% 거래량 244,801 전일가 160,500 2021.07.19 10:11 장중(20분지연) 관련기사 "수료식도 가상으로"…LG전자, 사내과정에 '메타버스' 활용LG전자 "탄소중립 이어 2050년 재생에너지 100% 전환"중고의류에 새 생명을…LG전자, 美서 재활용 캠페인 close 가 프리미엄 사운드 바 LG 에클레어를 출시한다고 19일 밝혔다. LG 에클레어는 기존 정형화된 바 타입 사운드 바 디자인을 탈피해 곡선 디자인과 고급 패브릭 소재를 사용한 것이 특징이다.

LG 에클레어 크기는 일반 가정용 각 티슈와 비슷한 사이즈로 가로 길이가 30㎝를 넘지 않아 동급의 바 타입 제품 대비 3분의 1 수준이다. 이 제품은 올해 초 미국 소비자기술협회(CTA)로부터 CES 2021 혁신상을 받기도 했다.

LG 에클레어는 최대 320W 출력을 낸다. 본체를 포함해 중저음을 내는 서브우퍼와 천장 방향으로 소리를 내는 업파이어링 스피커 등으로 구성돼 3.1.2채널 입체 음향을 지원한다. LG전자는 서브우퍼의 중저음 성능은 유지하면서도 진동을 대폭 줄이는 저진동 구조를 LG 에클레어에 처음으로 적용했다고 설명했다. 자체 시험 결과 최대 볼륨에서 서브우퍼의 진동은 기존 동급 출력 제품 대비 절반 수준이었다.

이 제품은 영국 명품 오디오업체 메리디안오디오의 음향기술로 완성된 사운드, 돌비 애트모스, DTS:X 등 입체음향기술, 고품질 음원을 손실 없이 재생하는 eARC 등도 지원한다.

LG전자 관계자는 "2021년형 LG TV와 함께 사용하면 LG TV의 최신 음질 엔진이 제공하는 풍부한 사운드도 즐길 수 있다"면서 "고객이 'TV 사운드 공유' 기능을 이용하면 LG TV의 인공지능(AI) 프로세서가 콘텐츠에 최적화한 음질을 LG 에클레어 사운드 바에서도 즐길 수 있다"고 말했다.

이와 함께 LG 에클레어 본체 외관을 감싸는 패브릭에 페트병을 재활용한 폴리에스터 저지를 사용하고 제품 포장에도 비닐이나 스티로폼 대신 폐지, 골판지 등을 재활용해 만든 펄프 몰드를 사용했다. 펄프 몰드는 재활용은 물론이고 생분해가 가능한 소재다. LG전자는 이를 통해 글로벌 인증기관 SGS로부터 유해물질 저감, 높은 자원 재활용률, 친환경 포장재 사용 등의 우수성을 인정받아 친환경 인증을 획득했다고 밝혔다.

LG전자는 이달 북미를 시작으로 유럽 주요 국가와 한국, 일본 등에 LG 에클레어를 순차 출시할 예정이다. 이 제품은 블랙과 화이트 2가지 색상으로 출시된다. 국내 출하가는 89만9000원이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr