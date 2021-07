해외 접종 격리면제자 총 12명 확진…UAE발 10명 중 7명이 시노팜 접종

[아시아경제 서소정 기자] 해외에서 코로나19 백신 접종을 마친 입국자에 대한 자가격리 면제 제도가 이달 1일부터 시행된 가운데 격리면제자 중 확진 판정을 받은 사례가 증가하고 있다.

중앙사고수습본부(중수본)는 18일 참고자료를 통해 "1일 이후 격리면제를 받은 입국자 총 1만6925명에 대해 입국 후 진단검사를 시행한 결과 16일 기준 확진자는 총 12명으로 늘었다"고 밝혔다.

현재까지 확진된 누적 12명 중 10명은 아랍에미리트(UAE)에서, 나머지 2명은 우간다와 폴란드에서 각각 입국했다.

지난 14일 대비 2명이 추가 확인됐는데, 신규 2명 중 1명은 UAE에서 중국산 백신인 시노팜을 접종한 뒤 입국 1일차 검사에서 양성 판정을 받았다. 다른 1명은 UAE에서 입국한 뒤 6∼7일차 검사에서 양성으로 확인됐으며, 시노팜을 접종했다.

추가 확인된 2명 모두 사전에 유전자증폭(PCR) 음성확인서를 제출했다.

정부는 해외 예방접종 격리면제자 중 확진자가 다수 발생한 UAE에 대해서는 7월 변이 바이러스 유행국가로 추가 선정해 지난 16일부터 격리면제서 신규발급을 중지하고 있다.

지금까지 확인된 확진자 12명이 맞은 백신을 살펴보면 7명이 시노팜을 접종했으며, 화이자 3명, 아스트라제네카(AZ) 1명이다.

나머지 1명은 6세 미만 미접종 아동이다.

