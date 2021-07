경기소방본부, 7~9월 배·분전반 화재 38% 차지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 최근 5년 간 배ㆍ분전반(전력공급장치) 화재가 여름철에 집중적으로 발생했다며 주의를 당부했다.

배전반은 전력선으로부터 직접 전력을 공급받아 여러 개의 분전반으로 전력을 공급하는 장치다. 분전반은 배전반으로부터 간선을 통해 전력을 공급받아 말단 부하로 전력을 공급하는 장치다.

경기소방본부는 2016년부터 2020년까지 5년 간 경기도에서 발생한 배ㆍ분전반 등 전기설비 화재는 총 1154건으로 집계됐다고 18일 밝혔다.

이로 인해 부상 등 38명의 인명피해가 발생하고, 187억원의 재산피해를 냈다.

특히 7~9월에 38%인 438건이 발생했다.

장소 별로는 주거시설이 31.3%(361건)로 가장 많았다. 이어 공장 및 창고 등 산업시설 25.4%(293건), 기타(야외 공사장?전신주 배전반) 16.8%(194건) 순이었다.

주거시설에서 화재가 잦은 이유는 단독주택 건물 외벽에 설치된 배ㆍ분전반과 계량기에 들어간 빗물이 원인으로 지목됐다.

원인 별로는 전기적 요인이 89%(1028건)를 차지해 압도적으로 많았다. 이어 낙뢰 5%(58건), 기계적 2.3%(26건) 요인 순이었다.

황원철 경기소방본부 화재조사팀장은 "화재 예방을 위해 배ㆍ분전반 등 설비에 수분이나 먼지가 침투하지 않도록 하고, 노후된 설비는 교체하도록 각별히 신경써야 한다"며 "전문기관을 통한 정기적 전기설비 점검과 함께 배ㆍ분전반 주변에 소화기 비치가 반드시 필요하다"고 조언했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr